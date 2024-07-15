«Вышло неловко, зато оба классно играют в теннис!» Кузнецова — о танце на балу Уимблдона

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о танце Карлоса Алькараса и Барборы Крейчиковой на балу чемпионов Уимблдона-2024.

«Карлос Алькарас и Барбора Крейчикова станцевали на балу чемпионов Уимблдона под песню Дуа Липы из фильма «Барби» Dancing The Night — получилось немного неловко, песня, кажется, не предназначена для такого танца, ну ничего, зато оба прекрасно играют в теннис!

Кстати, время начала бала пришлось немного подвинуть, чтобы Карлос мог досмотреть финальный матч Евро-2024, где его земляки одержали победу. В прекрасном настроении и отличном смокинге 21-летний чемпион отправился танцевать», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

21-летний Карлос Алькарас выиграл свой четвёртый турнир «Большого шлема» и 15-й в карьере титул ATP. 28-летняя Крейчикова завоевала второй титул на ТБШ в одиночном разряде. В 2021 году она первенствовала на Открытом чемпионате Франции. Также на счету чешской теннисистки семь побед на турнирах «Большого шлема» в парном разряде (в том числе две — на Уимблдоне).