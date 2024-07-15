Дядя Надаля назвал единственного теннисиста, который может превзойти Алькараса в скорости

Дядя 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля Тони высказался о физической форме Карлоса Алькараса и назвал единственного теннисиста, который может превзойти испанского теннисиста в скорости.

«Вчера на кортах Всеанглийского теннисного клуба Карлос дал великолепный теннисный концерт и ещё раз продемонстрировал, что соответствует всем условиям величайших теннисистов. Технически в нём очень сложно увидеть какую-то слабость. Физически он самый быстрый игрок, которого я когда-либо видел на корте. Победить его под силу только самым совершенным теннисистам и только в том случае, если у них будет лучший день.

Превзойти Карлоса в скорости сегодня практически невозможно. Пожалуй, только Янник Синнер сможет сразиться с испанцем. И действительно, финал в это воскресенье подтверждает, что настоящее соперничество на следующих турнирах и, возможно, в ближайшие годы будет между ними двумя: итальянцем и нашим великим испанским чемпионом», – написал Надаль в своей колонке в El Pais.