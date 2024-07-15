Рейтинг WTA, 15 июля: Дарья Касаткина осталась 12-й, Мирра Андреева выпала из топ-30

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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг. Российская теннисистка Дарья Касаткина сохранила 12-е место в рейтинге. Также в топ-20 находятся россиянки Людмила Самсонова (13-я) и Анна Калинская (17-я). После поражения в первом круге Уимблдона-2024 Мирра Андреева выпала из топ-30 и занимает 31-ю строчку. Её сестра Эрика Андреева вернулась в топ-100 (92-я).

Победительница Уимблдона-2024 чешка Барбора Крейчикова вернулась в топ-10 мирового рейтинга, итальянка Ясмин Паолини дебютировала в топ-5. После удачного выступления на турнире в рейтинге значительно поднялись Донна Векич (Хорватия, 21), Лулу Сун (Новая Зеландия, 53) и Эмма Радукану (Великобритания, 94).

Лидирует польская теннисистка Ига Свёнтек. На второй строчке — американка Кори Гауфф, на третьей — белоруска Арина Соболенко.

Рейтинг WTA, 15 июля:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 11 285 очков.

2 (2). Кори Гауфф (США) — 8173.

3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 7061.

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6376.

5 (7). Ясмин Паолини (Италия) — 5373.

6 (5). Джессика Пегула (США) — 4665.

7 (8) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4055.

8 (9). Мария Саккари (Греция) — 3925.

10 (32). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3573…

12 (12). Дарья Касаткина (Россия) – 3283.

13 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2950…

17 (18). Анна Калинская (Россия) — 2550...

21 (37). Донна Векич (Хорватия) — 2138...

27 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 1813.

28 (30). Диана Шнайдер (Россия) — 1795…

31 (23). Мирра Андреева (Россия) – 1748.

32 (28). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1717…

39 (38). Вероника Кудерметова (Россия) — 1428…

41 (41). Анастасия Потапова (Россия) — 1295…

53 (123). Лулу Сун (Новая Зеландия) — 1081...

74 (60). Анна Блинкова (Россия) — 910.

75 (77). Элина Аванесян (Россия) — 905...

92 (101) Эрика Андреева (Россия) — 804...

94 (135) Эмма Радукану (Великобритания) — 799.