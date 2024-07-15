Чемпионская гонка ATP, 15 июля: Джокович отыграл семь позиций, Медведев обошёл Рууда

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после победы на Уимблдоне-2024 обошёл немца Александра Зверева и занял второе место в обновлённом рейтинге чемпионской гонки ATP. Финалист Уимблдонского турнира серб Новак Джокович вошёл в топ-10 и расположился на шестой строчке рейтинга. Россиянин Даниил Медведев переместился с пятой на четвёртую позицию. Лидером гонки по-прежнему остаётся первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.
Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.
Чемпионская гонка ATP, 15 июля:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 6200 очков.
2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 5950.
3 (2). Александр Зверев (Германия) — 4785.
4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 4000.
5 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 3485.
6 (13). Новак Джокович (Сербия) — 3160.
7 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 2905.
8 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 2565.
9 (9). Тейлор Фритц (США) — 2530.
10 (8). Томми Пол (США) — 2475…
12 (11). Андрей Рублёв (Россия) — 2230.
22 (22). Карен Хачанов (Россия) — 1210…
74 (73). Павел Котов (Россия) — 485…
97 (95). Роман Сафиуллин (Россия) — 400.