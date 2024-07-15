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Элина Аванесян вышла во второй круг на турнире в Будапеште

Элина Аванесян вышла во второй круг на турнире в Будапеште
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75-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян успешно преодолела барьер первого круга на турнире категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). Она обыграла 56-ю ракетку мира Магдалену Френх (Польша) со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Будапешт. 1-й круг
15 июля 2024, понедельник. 11:10 МСК
Магдалена Френх
56
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		4
7 7 		6
         
Элина Аванесян
75
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Матч продолжался 1 час 58 минут. В рамках встречи Аванесян не выполнила ни одной подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Френх, которая была посеяна на турнире под пятым номером, ни одного эйса и ни одной двойной ошибки, три реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге Аванесян сыграет с победительницей матча Ребека Масарова (Испания) – Наталия Сабанин (Венгрия).

Турнир в Будапеште проходит на грунтовых кортах с 15 по 21 июля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница России Мария Тимофеева.

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