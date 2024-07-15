БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чемпионская гонка WTA, 15 июля: Крейчикова отыграла 45 позиций, Касаткина — девятая

Чемпионская гонка WTA, 15 июля: Крейчикова отыграла 45 позиций, Касаткина — девятая
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2024 в одиночном разряде чешская теннисистка Барбора Крейчикова отыграла сразу 45 позиций и вошла в топ-10 обновлённого рейтинга Чемпионской гонки WTA. Теперь она занимает седьмое место. Продвинулась на одну строчку вперёд Елена Рыбакина из Казахстана, занимающая вторую позицию, на две строчки вверх переместилась итальянка Ясмин Паолини (третье место). Обе теннисистки отодвинули пропустившую Уимблдон третью ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси на четвёртую строчку чемпионской гонки.

Среди россиянок лучшей остаётся Дарья Касаткина, занимающая 9-е место, Анна Калинская на 12-й позиции, Мирра Андреева покинула топ-20.

Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга примут участие в Итоговом чемпионате WTA.

Чемпионская гонка WTA, 15 июля:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) – 7465 очков.
2 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4901.
3 (5). Ясмин Паолини (Италия) – 4505.
4 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 4466.
5 (5). Кори Гауфф (США) — 3598.
6 (6). Даниэль Коллинз (США) — 3167.
7 (52). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2616.
8 (9). Елена Остапенко (Латвия) – 2450.
9 (8). Дарья Касаткина (Россия) – 2303.
10 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 2270…
12 (10). Анна Калинская (Россия) – 2146…
21 (17). Мирра Андреева (Россия) – 1438.
22 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1394.
23 (19). Екатерина Александрова (Россия) – 1371…
29 (31). Людмила Самсонова (Россия) — 1199 ...
31 (34). Диана Шнайдер (Россия) — 1157…
34 (26). Анастасия Потапова (Россия) –1116 …
50 (49). Элина Аванесян (Россия) – 695…
52 (48). Вероника Кудерметова (Россия) – 664……
64 (55). Анна Блинкова (Россия) – 583…
88 (82). Мария Тимофеева (Россия) — 387…
90 (86). Камилла Рахимова (Россия) – 376.
91 (103). Эрика Андреева (Россия) — 367.

Материалы по теме
Рейтинг ATP, 15 июля: Рублёв опустился на восьмое место, Сафиуллин потерял 23 позиции
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android