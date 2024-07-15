Ясмин Паолини появилась на обложке итальянского Vogue

Пятая ракетка мира испанская теннисистка Ясмин Паолини появилась на обложке популярного журнала Vogue в его итальянской версии. Спортсменка также дала большое интервью изданию сразу после финала Уимблдона-2024.

Фото: Соцсети Ясмин Паолини

В субботу, 13 июля, в финале Уимблдона-2024 Паолини уступила представительнице Чехии 32-й ракетке мира Барборе Крейчиковой. Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:4. В июне она не смогла обыграть Игу Свёнтек в финале «Ролан Гаррос» — 2024, уступив со счётом 2:6, 1:6.

Напомним, Ясмин Паолини стала первой теннисисткой со времён Серены Уильямс в 2016 году, которой удалось выйти в финалы «Ролан Гаррос» и Уимблдона в один сезон. 15 июля итальянка дебютировала в топ-5 мирового рейтинга WTA.