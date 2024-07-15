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Карлос Алькарас заявил, что надеется стать двукратным чемпионом Олимпийских игр в Париже

Карлос Алькарас заявил, что надеется стать двукратным чемпионом Олимпийских игр в Париже
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, на что рассчитывает на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Теперь у меня будет несколько заслуженных дней отдыха в Мурсии (город в Испании. — Прим. «Чемпионата»), поднакоплю энергии и вернусь к тренировкам… Игры в Париже вызывают у меня особые надежды, и я собираюсь претендовать там на олимпийское золото как в одиночном, так и в парном разряде с Рафаэлем Надалем», — приводит слова третьей ракетки мира Onda Regional.

Напомним, 21-летний Алькарас сыграет на Олимпийских играх в одиночном и парном (вместе с Рафаэлем Надалем) разрядах. Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

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