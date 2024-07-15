Новозеландка Эрин Рутлифф — новая первая ракетка мира в парном разряде

Новозеландская теннисистка Эрин Рутлифф стала первой ракеткой мира в женском парном разряде. 29-летняя Рутлифф стала первой представительницей Новой Зеландии на первой строчке в истории женского тенниса.

Эрин Рутлифф в основном выступает в дуэте с канадкой Габриэлой Дабровски, которая занимает третью строчку мирового рейтинга в парном разряде. За последний год они выиграли Открытый чемпионат США – 2023, вышли в финал Уимблдона-2024, а также турниров категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика) и Майами (США). На Открытом чемпионате Австралии – 2024 они дошли до стадии полуфинала.

На соревнованиях этой же категории Рутлифф выходила в финал на турнире в Риме (Италия) вместе с американкой Кори Гауфф, которая является второй ракеткой мира в одиночном разряде.