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Камила Рахимова уступила в первом круге турнира в Будапеште, проиграв 9 последних геймов

Камила Рахимова уступила в первом круге турнира в Будапеште, проиграв 9 последних геймов
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104-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла в первом круге на грунтовом турнире категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия). Победу в матче одержала 79-я ракетка мира словачка Анна Каролина Шмидлова со счётом 3:6, 6:4, 6:0.

Рахимова вела со счётом 6:3, 4:3 и затем проиграла девять геймов кряду.

Будапешт. 1-й круг
15 июля 2024, понедельник. 14:10 МСК
Камилла Рахимова
104
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 0
3 		6 6
         
Анна Шмидлова
79
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова

Матч продолжался 1 час 58 минут. Рахимова выполнила одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Шмидловой один эйс, четыре двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Во втором круге Шмидлова сыграет с победительницей матчей Гергана Топалова (Болгария, Q) – Сара Соррибес-Тормо (Испания).

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