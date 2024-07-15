Карлос Алькарас рассказал, почему Янник Синнер является лидером рейтинга ATP

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о первой ракетке мира итальянце Яннике Синнере.

«Он самый стабильный. Янник выиграл турнир «Большого шлема» и несколько «Мастерсов» и, кроме Уимблдона, всегда выходит как минимум в полуфинал. Я думаю, что он заслуживает того, чтобы по-прежнему оставаться номером один. Посмотрим, что произойдёт к концу года и смогу ли я обойти его», — приводит слова третьей ракетки мира Onda Regional.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, третья ракетка мира Алькарас победил в трёх сетах второго номера рейтинга ATP серба Новака Джоковича (6:2, 6:2, 7:6) и во второй раз подряд стал чемпионом Уимблдона.

21-летний Алькарас и 22-летний Синнер провели между собой девять матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч: 5-4 в пользу испанца.