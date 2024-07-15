Паолини: моё поколение выросло на соперничестве Федерера и Надаля. Легендарные

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини передала послание юному поколению теннисистов.

– Вы являетесь примером для нового поколения начинающих теннисистов. Какое послание вы хотели бы им передать?

– Конечно, я хотела бы сказать, что нужно получать удовольствие, и это самое главное. Вам должно нравиться то, что вы делаете. Это должно быть страстью. Но у меня есть ещё одно послание…

– Какое?

– Никогда не нужно бояться мечтать.

– Кто, в свою очередь, вдохновил вас?

– Несомненно, моё поколение выросло, наблюдая за соперничеством Роджера Федерера и Рафы Надаля. Просто легендарные, – сказала Паолини в интервью Vogue Italia.

В субботу, 13 июля, в финале Уимблдона-2024 Паолини уступила представительнице Чехии 32-й ракетке мира Барборе Крейчиковой. Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:4. В июне она не смогла обыграть Игу Свёнтек в финале «Ролан Гаррос» — 2024, уступив со счётом 2:6, 1:6.