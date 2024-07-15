«Будь я немного выше, возможно, это бы мне помогло». Паолини — о росте 163 см

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини высказалась по поводу своих физических данных. Рост итальянки составляет 163 см.

– «Ясмин, ты слишком низкая, чтобы достичь высоких уровней». Сколько раз вы слышали эти слова?

– На самом деле, не так уж много. Будь я на несколько сантиметров выше, возможно, это бы мне помогло. Но кто знает? Честно говоря, у меня сейчас нет проблем. Я думаю об игре с имеющимися у меня данными.

– На эту «нехватку сантиметров в росте» вы отвечаете значительной ловкостью и силой ног. Можете ли вы рассказать нам, как работали над своим телосложением и техникой, чтобы достичь таких высоких результатов?

– Для достижения этих результатов нужна непрерывная техническая и физическая работа. Самое главное – постоянно работать с тренером по физической подготовке, даже во время турниров. Считаю, что эту работу необходимо выполнять каждый день. И, очевидно, техническая часть также имеет фундаментальное значение: помимо моего тренера, мне помогает видеоаналитик. Все вместе как команда мы стараемся добавлять по одному кирпичику каждый день с целью улучшения всех аспектов, – сказала Паолини в интервью Vogue Italia.