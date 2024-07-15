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«Отдал всего себя, боролся до конца». Медведев подвёл итоги Уимблдона-2024

«Отдал всего себя, боролся до конца». Медведев подвёл итоги Уимблдона-2024
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев подвёл итоги Уимблдона-2024 в своих социальных сетях. Напомним, на турнире Медведев дошёл до полуфинала, где в четырёх сетах уступил будущему чемпиону испанцу Карлосу Алькарасу.

«Уимблдон. Я отдал всего себя, боролся до конца и должен быть доволен собой, но всегда хочется большего. Большие поздравления Карлосу, ты просто был слишком хорош. Увидимся в следующем году», – написал Медведев.

На Уимблдоне-2024 Медведев обыграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Россиянин в седьмой раз в карьере победил лидера мирового рейтинга АТР.

Следующий турнир Даниил Медведев сыграет на Олимпийских играх. Он примет участие не только в одиночном разряде, но и в парном с Романом Сафиуллиным.

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