Рафаэль Надаль и Каспер Рууд уверенно вышли во второй круг парного турнира в Бостаде

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль и девятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышли во второй круг парного турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). В первом раунде они обыграли Гидо Андреосси из Аргентины и мексиканца Мигеля Рейес-Варелу — 6:1, 6:4.

Матч продолжался 1 час 10 минут. Испанско-норвежский дуэт выполнил четыре эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Их соперники сделали два эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из пяти заработанных.

В 1/8 финала турнира в Швеции Надаль и Рууд встретятся с победителем матча между российско-французским дуэтом Роман Сафиуллин/Тео Аррибаже и аргентино-британской парой Мариано Навоне/Кэмерон Норри.