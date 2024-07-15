«Остаюсь наедине с собой и пытаюсь думать». Паолини — о ритуалах перед матчами

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини рассказала, есть ли у неё ритуалы, приносящие удачу перед матчами.

— Какие чувства вы испытываете перед важным соревнованием?

— Безусловно, какое-то напряжение присутствует. И, на мой взгляд, это полезно. Но как только выходишь на корт, к счастью, эти чувства чаще всего, если не почти всегда, проходят. Я человек, который всегда старается сосредоточиться на том, что мне нужно делать на корте.

— Как вы изолируете себя, концентрируетесь и успокаиваетесь?

— Я следую своему распорядку, то есть разминаюсь перед матчем, остаюсь наедине с собой и пытаюсь думать.

— Вы суеверны? Есть ли у вас какие-нибудь ритуалы, приносящие удачу?

— Нет, я просто думаю о том, что мне нужно сделать, пытаюсь сконцентрироваться, разговаривая с тренером. И нет, у меня нет никаких ритаулов перед матчем, — сказала Паолини в интервью Vogue Italia.

В субботу, 13 июля, в финале Уимблдона-2024 Паолини уступила представительнице Чехии 32-й ракетке мира Барборе Крейчиковой. Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:4. В июне она не смогла обыграть Игу Свёнтек в финале «Ролан Гаррос» — 2024, уступив со счётом 2:6, 1:6.