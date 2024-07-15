Ясмин Паолини рассказала, при каких обстоятельствах впервые взяла ракетку в руки

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини рассказала, что её любовь к теннису зародилась благодаря отцу и дяде.

— Как началась ваша любовь к теннису? Помните ли вы до сих пор (и если можете, расскажите нам), когда впервые взяли в руки ракетку?

— Я начала играть в теннис в пять лет, благодаря моему отцу и дяде, которые играли в теннис на любительском уровне.

— И что вы почувствовали?

— Они дали мне в руки ракетку и сказали, чтобы я попробовала. Я до сих пор помню свой первый урок: мне сразу понравилось, и с того момента я никогда не останавливалась, — сказала Паолини в интервью Vogue Italia.

В субботу, 13 июля, в финале Уимблдона-2024 Паолини уступила представительнице Чехии 32-й ракетке мира Барборе Крейчиковой. Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:4. В июне она не смогла обыграть Игу Свёнтек в финале «Ролан Гаррос» — 2024, уступив со счётом 2:6, 1:6.

Напомним, Ясмин Паолини стала первой теннисисткой со времён Серены Уильямс в 2016 году, которой удалось выйти в финалы «Ролан Гаррос» и Уимблдона в один сезон. 15 июля итальянка дебютировала в топ-5 мирового рейтинга WTA.