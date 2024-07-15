«Нужно принимать свои ошибки». Паолини — об отношении к неудачам

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини рассказала, можно ли в теннисе и жизни достичь состояния, когда перестаёшь бояться, а также ответила, как относится к неудачам.

«Считаю, что неудачи бывают всегда, на всех уровнях и на всех этапах жизни. Я придерживаюсь мнения, что нужно принимать свои ошибки и, возможно, стараться их не повторять. Но мы люди, поэтому ошибки есть и будут. Мы просто должны делать все возможное, чтобы их было как можно меньше», — сказала Паолини в интервью Vogue Italia.

В субботу, 13 июля, в финале Уимблдона-2024 Паолини уступила представительнице Чехии 32-й ракетке мира Барборе Крейчиковой. Встреча завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:4. В июне она не смогла обыграть Игу Свёнтек в финале «Ролан Гаррос» — 2024, уступив со счётом 2:6, 1:6.

Напомним, Ясмин Паолини стала первой теннисисткой со времён Серены Уильямс в 2016 году, которой удалось выйти в финалы «Ролан Гаррос» и Уимблдона в один сезон.