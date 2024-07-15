Лео Борг вместе с напарником не смогли пробиться во второй круг турнира в Бостаде

Шведский теннисист Лео Борг и его соотечественник Вилльям Рейхтман Винсигуэрра завершили выступление в парном турнире в Бостаде на стадии первого круга. Дуэт уступил Федерико Кории (Аргентина) и Таро Даниэлю (Япония) — 3:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут. За это время Борг и Рейхтман Винсигуэрра сделали один эйс, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из трёх. На счету Кории и Даниэля одна подача навылет при одной двойной ошибке. Интернациональный дуэт реализовал три брейк-пойнта из семи.

Напомним, в другом матче турнира 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль и девятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд обыграли Гидо Андреосси из Аргентины и мексиканца Мигеля Рейес-Варелу — 6:1, 6:4.