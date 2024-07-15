Тони Надаль назвал тактику Джоковича в финале Уимблдона «самоубийственной»

Тони Надаль, дядя 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля, высказался по поводу выступления серба Новака Джоковича в финале Уимблдона-2024.
Вчера, 14 июля, состоялся финальный матч Уимблдона, в котором встречались испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Победу одержал 21-летний испанский теннисист — 6:2, 6:2, 7:6 (4).
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«У Новака было два варианта, когда он выбирал тактику на этот матч: воспользоваться привычным оружием и играть в своём стиле или попытаться нейтрализовать соперника, найдя другие решения, которые ему несвойственны. Джокович выбрал второй вариант. Зная, что ни ноги, ни точность ударов уже не те, что раньше, и что долгий изматывающий матч тоже ему не на руку, он применил тактику, которая в итоге оказалась самоубийственной», — приводит слова Надаля El Pais.
- 15 июля 2024
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