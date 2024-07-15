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Тони Надаль назвал тактику Джоковича в финале Уимблдона «самоубийственной»

Тони Надаль назвал тактику Джоковича в финале Уимблдона «самоубийственной»
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Тони Надаль, дядя 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля, высказался по поводу выступления серба Новака Джоковича в финале Уимблдона-2024.

Вчера, 14 июля, состоялся финальный матч Уимблдона, в котором встречались испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Победу одержал 21-летний испанский теннисист — 6:2, 6:2, 7:6 (4).

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
2 		2 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«У Новака было два варианта, когда он выбирал тактику на этот матч: воспользоваться привычным оружием и играть в своём стиле или попытаться нейтрализовать соперника, найдя другие решения, которые ему несвойственны. Джокович выбрал второй вариант. Зная, что ни ноги, ни точность ударов уже не те, что раньше, и что долгий изматывающий матч тоже ему не на руку, он применил тактику, которая в итоге оказалась самоубийственной», — приводит слова Надаля El Pais.

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