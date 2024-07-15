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Кирьос поставил под сомнение то, что Джокович сможет выиграть ещё один «Шлем»

Кирьос поставил под сомнение то, что Джокович сможет выиграть ещё один «Шлем»
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался по поводу сербского теннисиста Новака Джоковича после его поражения в финале Уимблдона-2024.

Вчера, 14 июля, состоялся финальный матч Уимблдона, в котором встречались испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Победу одержал 21-летний испанский теннисист — 6:2, 6:2, 7:6 (4).

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
2 		2 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Давайте не будем забывать, что Джокович не должен был выступать на этом турнире. Он вышел уверенным в себе, что вполне понятно в его 37 лет, он семь раз выигрывал этот чемпионат, но Алькарас был просто на высоте.

В третьем сете Джокович сделал всё возможное, но Алькарас отвечал раз за разом. Теперь возникает вопрос: сможет ли Джокович выиграть ещё один «Большой шлем», учитывая подъём Алькараса и то, что тот два раза подряд победил его в финале?» — приводит слова Кирьоса Eurosport.

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