Кирьос поставил под сомнение то, что Джокович сможет выиграть ещё один «Шлем»

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался по поводу сербского теннисиста Новака Джоковича после его поражения в финале Уимблдона-2024.

Вчера, 14 июля, состоялся финальный матч Уимблдона, в котором встречались испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Победу одержал 21-летний испанский теннисист — 6:2, 6:2, 7:6 (4).

«Давайте не будем забывать, что Джокович не должен был выступать на этом турнире. Он вышел уверенным в себе, что вполне понятно в его 37 лет, он семь раз выигрывал этот чемпионат, но Алькарас был просто на высоте.

В третьем сете Джокович сделал всё возможное, но Алькарас отвечал раз за разом. Теперь возникает вопрос: сможет ли Джокович выиграть ещё один «Большой шлем», учитывая подъём Алькараса и то, что тот два раза подряд победил его в финале?» — приводит слова Кирьоса Eurosport.