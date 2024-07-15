Кирьос поставил под сомнение то, что Джокович сможет выиграть ещё один «Шлем»

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался по поводу сербского теннисиста Новака Джоковича после его поражения в финале Уимблдона-2024.
Вчера, 14 июля, состоялся финальный матч Уимблдона, в котором встречались испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Победу одержал 21-летний испанский теннисист — 6:2, 6:2, 7:6 (4).
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|7 7
|
|2
|6 4
«Давайте не будем забывать, что Джокович не должен был выступать на этом турнире. Он вышел уверенным в себе, что вполне понятно в его 37 лет, он семь раз выигрывал этот чемпионат, но Алькарас был просто на высоте.
В третьем сете Джокович сделал всё возможное, но Алькарас отвечал раз за разом. Теперь возникает вопрос: сможет ли Джокович выиграть ещё один «Большой шлем», учитывая подъём Алькараса и то, что тот два раза подряд победил его в финале?» — приводит слова Кирьоса Eurosport.
- 15 июля 2024
-
19:03
-
18:51
-
18:41
-
18:25
-
18:17
-
18:12
-
18:04
-
17:51
-
17:45
-
17:35
-
17:27
-
17:20
-
16:53
-
16:40
-
16:28
-
16:27
-
16:25
-
16:14
-
16:13
-
16:00
-
15:48
-
14:16
-
13:38
-
13:37
-
13:25
-
13:09
-
13:03
-
12:47
-
12:40
-
12:27
-
11:18
-
11:03
-
10:55
-
10:07
-
09:48