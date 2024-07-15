«Должна пройтись по магазинам после Уимблдона». Паолини — о любви к моде

Пятая ракетка мира итальянская теннисистка Ясмин Паолини рассказала, любит ли она моду, какие у неё любимые аксессуары, и поделилась любимой косметической процедурой.

— Вам нравится мода?

— Я люблю моду и на самом деле должна воспользоваться этим, чтобы пройтись по магазинам после Уимблдона (смеётся).

— Какой ваш любимый предмет одежды? И какой аксессуар никогда не пропадает из вашего чемодана?

— Мне очень нравятся юбки, а аксессуар, который никогда не пропадает из моего чемодана, — это красивая сумка.

— Насколько важна для вас красота? Есть ли у вас своя косметическая рутина?

— Да, у меня есть своя косметическая процедура, которой я стараюсь следовать каждый день, в том числе и потому, что мы, теннисисты, очень подвержены воздействию солнца в течение многих месяцев в году, поэтому я считаю, что очень важно заботиться о своей коже, — сказала Паолини в интервью Vogue Italia.

В субботу, 13 июля, в финале Уимблдона-2024 Паолини уступила представительнице Чехии 32-й ракетке мира Барборе Крейчиковой. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 4:6. В июне она не смогла обыграть Игу Свёнтек в финале «Ролан Гаррос» — 2024, уступив со счётом 2:6, 1:6.

Напомним, Ясмин Паолини стала первой теннисисткой со времён Серены Уильямс в 2016 году, которой удалось выйти в финалы «Ролан Гаррос» и Уимблдона в один сезон.