«Он стареет». Рууд — о задержках из-за дождя в парном матче с Надалем в Бостаде

Девятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о задержках из-за дождя в парном матче с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем на турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).

«Он стареет. Так что я не уверен, что чувствует его тело, когда ему приходится всё время начинать и останавливаться», — сказал Рууд в интервью на корте.

Сегодня, 15 июля, Надаль и Рууд в первом круге обыграли Гидо Андреосси из Аргентины и мексиканца Мигеля Рейес-Варелу со счётом 6:1, 6:4.

В 1/8 финала турнира в Швеции Надаль и Рууд встретятся с победителем матча между российско-французским дуэтом Роман Сафиуллин/Тео Аррибаже и аргентино-британской парой Мариано Навоне/Кэмерон Норри.