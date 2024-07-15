«Вся страна гордится». Надаль — о победе Алькараса на Уимблдоне и Испании на Евро-2024

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль высказался о победе испанского теннисиста Карлоса Алькараса на Уимблдоне-2024 и победе Испании на Евро-2024 после парного матча с девятой ракеткой мира норвежским теннисистом Каспером Руудом на турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).

«Я думаю, что испанская команда играла потрясающе с первого и до последнего дня Евро. Вся страна очень гордится этим. Вчера тоже был очень счастливый день: Карлос выиграл Уимблдон. Это был потрясающий день для испанского спорта. Спорт порождает мотивацию и страсть к людям. Это, без сомнения, хорошо для страны. Надеюсь увидеть Норвегию на следующих важных соревнованиях», — сказал Надаль в интервью на корте.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в трёх сетах. Карлос Алькарас стал четырёхкратным победителем ТБШ.

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. В решающем матче турнира сборная Испании обыграла сборную Англии со счётом 2:1.

В 1/8 финала турнира в Швеции Надаль и Рууд встретятся с победителем матча между российско-французским дуэтом Роман Сафиуллин/Тео Аррибаже и аргентино-британской парой Мариано Навоне/Кэмерон Норри.