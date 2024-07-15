«Приятно играть». Надаль — о победе в первом круге парного разряда с Руудом в Бостаде

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль прокомментировал победу в первом круге парного разряда с девятой ракеткой мира норвежским теннисистом Каспером Руудом на турнире категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).

«Приятно играть здесь с таким хорошим другом и замечательным игроком, как Каспер. Это был хороший матч. Мы сыграли довольно хорошо, впервые играя вместе. Счастлив вернуться сюда спустя почти 20 лет. У меня остались прекрасные воспоминания об этом месте в 2003, 2004 и 2005 годах. Наслаждаюсь этой неделей и надеюсь, что продолжу», — сказал Надаль в интервью на корте.

Напомним, в первом круге Рафаэль Надаль и Каспер Рууд обыграли Гидо Андреосси из Аргентины и мексиканца Мигеля Рейес-Варелу — 6:1, 6:4.

В 1/8 финала турнира в Швеции Надаль и Рууд встретятся с победителем матча между российско-французским дуэтом Роман Сафиуллин/Тео Аррибаже и аргентино-британской парой Мариано Навоне/Кэмерон Норри.