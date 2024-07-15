Мария Тимофеева прошла во второй круг турнира в Будапеште

Российская теннисистка Мария Тимофеева успешно стартовала на турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия). Её соперницей по первому кругу стала представительница Швейцарии Симона Вальтерт. Счёт встречи — 7:5, 7:6 (3) в пользу россиянки.

Продолжительность встречи составила 2 часа 21 минуту. Тимофеева исполнила одну подачу навылет и допустила три двойных ошибки, реализовав пять брейк-пойнтов из семи. Вальтерт не сделала ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Тимофеева встретится с победительницей пары Александра Саснович (Беларусь) — Виктория Томова (Болгария).

Напомним, ранее 104-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла в первом круге турнира.