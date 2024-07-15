Мария Тимофеева прошла во второй круг турнира в Будапеште
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Российская теннисистка Мария Тимофеева успешно стартовала на турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия). Её соперницей по первому кругу стала представительница Швейцарии Симона Вальтерт. Счёт встречи — 7:5, 7:6 (3) в пользу россиянки.
Будапешт. 1-й круг
15 июля 2024, понедельник. 16:25 МСК
103
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Окончен
2 : 0
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|6 3
248
Симона Вальтерт
С. Вальтерт
Продолжительность встречи составила 2 часа 21 минуту. Тимофеева исполнила одну подачу навылет и допустила три двойных ошибки, реализовав пять брейк-пойнтов из семи. Вальтерт не сделала ни одного эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.
В следующем круге Тимофеева встретится с победительницей пары Александра Саснович (Беларусь) — Виктория Томова (Болгария).
Напомним, ранее 104-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла в первом круге турнира.
Комментарии
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