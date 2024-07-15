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Надаль и Рууд поделились фото после победы в первом круге парного турнира в Бостаде

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль и девятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд в социальных сетях поделились фотографией после победы в первом круге парного турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).

Фото: Из личного архива Рафаэля Надаля

«Поздравляю Каспер! Хорошая победа сегодня в Бостаде и это ещё не конец», — написал Надаль в социальных сетях.

Напомним, в первом круге Рафаэль Надаль и Каспер Рууд обыграли Гидо Андреосси из Аргентины и мексиканца Мигеля Рейес-Варелу — 6:1, 6:4. В 1/8 финала турнира в Швеции Надаль и Рууд встретятся с победителем матча между российско-французским дуэтом Роман Сафиуллин/Тео Аррибаже и аргентино-британской парой Мариано Навоне/Кэмерон Норри.

Ранее Каспер Рууд высказался о задержках матча из-за дождя в матче первого круга парного турнира в Бостаде.