Джокович впервые с 2005 года не выиграл ни одного титула в первой половине сезона
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович впервые с сезона-2005 не выиграл ни одного титула за первую половину сезона.
Вчера, 14 июля, состоялся финальный матч Уимблдона, в котором встречались испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Победу одержал 21-летний испанский теннисист — 6:2, 6:2, 7:6 (4).
Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
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|7 7
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|2
|6 4
2
Новак Джокович
Н. Джокович
Несмотря на поражение, 37-летний Джокович останется второй ракеткой мира, 21-летний Алькарас сохранит третью строчку мирового рейтинга АТР.
Джокович – семикратный чемпион Уимблдона. На турнире в 2024 году серб вышел в 10-й финал травяного «Шлема», ранее он проигрывал в решающих матчах только дважды – в 2013 году Энди Маррею и в 2023 году Карлосу Алькарасу.
Комментарии
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