Джокович впервые с 2005 года не выиграл ни одного титула в первой половине сезона

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович впервые с сезона-2005 не выиграл ни одного титула за первую половину сезона.

Вчера, 14 июля, состоялся финальный матч Уимблдона, в котором встречались испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Победу одержал 21-летний испанский теннисист — 6:2, 6:2, 7:6 (4).

Несмотря на поражение, 37-летний Джокович останется второй ракеткой мира, 21-летний Алькарас сохранит третью строчку мирового рейтинга АТР.

Джокович – семикратный чемпион Уимблдона. На турнире в 2024 году серб вышел в 10-й финал травяного «Шлема», ранее он проигрывал в решающих матчах только дважды – в 2013 году Энди Маррею и в 2023 году Карлосу Алькарасу.