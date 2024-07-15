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Хэнмен: Алькарас не дал Джоковичу ничего, за что можно было бы зацепиться

Хэнмен: Алькарас не дал Джоковичу ничего, за что можно было бы зацепиться
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Бывший теннисист четырёхкратный полуфиналист Уимблдона британец Тим Хенмэн дал комментарий по поводу финальной встречи Уимблдона-2024.

Вчера, 14 июля, состоялся финальный матч Уимблдона, в котором встречались испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Победу одержал 21-летний испанский теннисист — 6:2, 6:2, 7:6 (4).

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
2 		2 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Алькарас был просто феноменален. Тон был задан в первом гейме на подаче Джоковича, это был 14- или 15-минутный гейм, Алькарас смог сделать брейк на подаче, а затем он был просто неумолим. Он не дал Джоковичу ничего, за что можно было бы зацепиться.

Мы просто ждали реакции, мы ждали, что Джокович ответит, и это произошло только в конце третьего сета, когда, честно говоря, было уже немного поздновато.Джокович как-то выстоял в третьем сете и довёл дело до тай-брейка, но в этот день всё зависело только от одного человека», — приводит слова Хенмана Eurosport.

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