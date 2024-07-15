Хэнмен: Алькарас не дал Джоковичу ничего, за что можно было бы зацепиться

Бывший теннисист четырёхкратный полуфиналист Уимблдона британец Тим Хенмэн дал комментарий по поводу финальной встречи Уимблдона-2024.
Вчера, 14 июля, состоялся финальный матч Уимблдона, в котором встречались испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. Победу одержал 21-летний испанский теннисист — 6:2, 6:2, 7:6 (4).
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«Алькарас был просто феноменален. Тон был задан в первом гейме на подаче Джоковича, это был 14- или 15-минутный гейм, Алькарас смог сделать брейк на подаче, а затем он был просто неумолим. Он не дал Джоковичу ничего, за что можно было бы зацепиться.
Мы просто ждали реакции, мы ждали, что Джокович ответит, и это произошло только в конце третьего сета, когда, честно говоря, было уже немного поздновато.Джокович как-то выстоял в третьем сете и довёл дело до тай-брейка, но в этот день всё зависело только от одного человека», — приводит слова Хенмана Eurosport.
- 15 июля 2024
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