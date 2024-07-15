БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер попал в заявку сборной Италии на групповой этап Кубка Дэвиса

Синнер попал в заявку сборной Италии на групповой этап Кубка Дэвиса
Комментарии

Мужская сборная Италии по теннису объявила состав на следующий этап Кубка Дэвиса, который состоится с 10 по 15 сентября.

Главным тренером команды выступит Филиппо Воландри. В состав команды вошли победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, первая ракетка мира Янник Синнер, а также Лоренцо Музетти, Лучано Дардери, Симоне Болелли, а также Андреа Вавассори.

Напомним, итальянцы попали в квартет А и сыграют с национальными командами Нидерландов, Бельгии и Бразилии.

Обладателем Кубка Дэвиса 2021 года стала сборная России. При этом в следующем сезоне россияне не смогли защитить свой титул, так как Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство России и Беларуси и сняла их сборные с командных соревнований.

Материалы по теме
Состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка Дэвиса — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android