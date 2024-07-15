Астра Шарма обыграла Анну Блинкову в первом круге турнира в Палермо

151-я ракетка мира австралийская теннисистка Астра Шарма обыграла 74-ю ракетку мира российскую теннисистку Анну Блинкову в первом круге грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия) со счётом 6:0, 7:5.
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Встреча продолжалась 1 час 30 минут. В её рамках Блинкова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Шарма пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.
В следующем круге Астра Шарма встретится с победительницей мачта Айла Томлянович (Австралия) — Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет).
Турнир в Палермо с призовым фондом €232 244 проходит с 15 по 21 июля. Действующей чемпионкой турнира является китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянскую теннисистку Ясмин Паолини со счётом 4:6, 6:1, 1:6.
- 15 июля 2024
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