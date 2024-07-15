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Астра Шарма обыграла Анну Блинкову в первом круге турнира в Палермо

Астра Шарма обыграла Анну Блинкову в первом круге турнира в Палермо
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151-я ракетка мира австралийская теннисистка Астра Шарма обыграла 74-ю ракетку мира российскую теннисистку Анну Блинкову в первом круге грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия) со счётом 6:0, 7:5.

Палермо. 1-й круг
15 июля 2024, понедельник. 18:40 МСК
Анна Блинкова
74
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		5
6 		7
         
Астра Шарма
151
Австралия
Астра Шарма
А. Шарма

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. В её рамках Блинкова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Шарма пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

В следующем круге Астра Шарма встретится с победительницей мачта Айла Томлянович (Австралия) — Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет).

Турнир в Палермо с призовым фондом €232 244 проходит с 15 по 21 июля. Действующей чемпионкой турнира является китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянскую теннисистку Ясмин Паолини со счётом 4:6, 6:1, 1:6.

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