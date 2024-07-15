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Канада опубликовала состав на первый этап Кубка Дэвиса

Канада опубликовала состав на первый этап Кубка Дэвиса
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Национальная команда Канады опубликовала состав на групповой этап Кубка Дэвиса, который состоится в период с 10 по 15 сентября.

Соперниками канадцев по группе D станут сборные Финляндии, Великобритании и Аргентины.

В состав команды вошли: Феликс Оже-Альяссим, Денис Шаповалов, Милош Раонич, Вашек Поспишил и Габриэль Диалло. Главным тренером команды будет Франк Данцевич.

Напомним, обладателем Кубка Дэвиса 2021 года стала сборная России. При этом в следующем сезоне россияне не смогли защитить свой титул, так как Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство России и Беларуси и сняла их сборные с командных соревнований.

Ранее свою заявку на групповой этап опубликовали сборные Италии и Испании.

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