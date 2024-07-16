Алекс де Минор выступит на групповом этапе Кубка Дэвиса

Мужская сборная Австралии по теннису объявила состав на следующий этап Кубка Дэвиса, который состоится с 10 по 15 сентября.

Главным тренером команды выступит Ллейтон Хьюитт. В состав команды вошли Алекс де Минор, Алексей Попырин, Джордан Томпсон, Макс Пёрселл и Мэттью Эбден.

Напомним, австралийцы попали в квартет B и сыграют с национальными командами Чехии, Франции и Испании.

Обладателем Кубка Дэвиса 2021 года стала сборная России. При этом в следующем сезоне россияне не смогли защитить свой титул, так как Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство России и Беларуси и сняла их сборные с командных соревнований.

Ранее свои заявки на групповой этап соревнований представили сборные Испании, Италии и Канады.