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Алекс де Минор выступит на групповом этапе Кубка Дэвиса

Алекс де Минор выступит на групповом этапе Кубка Дэвиса
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Мужская сборная Австралии по теннису объявила состав на следующий этап Кубка Дэвиса, который состоится с 10 по 15 сентября.

Главным тренером команды выступит Ллейтон Хьюитт. В состав команды вошли Алекс де Минор, Алексей Попырин, Джордан Томпсон, Макс Пёрселл и Мэттью Эбден.

Напомним, австралийцы попали в квартет B и сыграют с национальными командами Чехии, Франции и Испании.

Обладателем Кубка Дэвиса 2021 года стала сборная России. При этом в следующем сезоне россияне не смогли защитить свой титул, так как Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство России и Беларуси и сняла их сборные с командных соревнований.

Ранее свои заявки на групповой этап соревнований представили сборные Испании, Италии и Канады.

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