БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас — лучший по количеству виннерсов на Уимблдоне, Медведев — пятый

Алькарас — лучший по количеству виннерсов на Уимблдоне, Медведев — пятый
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас стал лучшим по количеству виннерсов на Уимблдоне-2024.

За весь турнир испанец исполнил 319 ударов навылет. Второе место по этому показателю занял Лоренцо Музетти (259), третье — Тейлор Фритц (251). Россиянин Даниил Медведев замкнул пятёрку — 213.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в трёх сетах. Карлос Алькарас стал четырёхкратным победителем ТБШ. Он никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». До Уимблдона-2024 он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024.

21-летний Карлос Алькарас выиграл свой четвёртый турнир «Большого шлема» и 15-й в карьере титул ATP.

Материалы по теме
Хэнмен: Алькарас не дал Джоковичу ничего, за что можно было бы зацепиться
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android