Алькарас — лучший по количеству виннерсов на Уимблдоне, Медведев — пятый

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас стал лучшим по количеству виннерсов на Уимблдоне-2024.

За весь турнир испанец исполнил 319 ударов навылет. Второе место по этому показателю занял Лоренцо Музетти (259), третье — Тейлор Фритц (251). Россиянин Даниил Медведев замкнул пятёрку — 213.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в трёх сетах. Карлос Алькарас стал четырёхкратным победителем ТБШ. Он никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». До Уимблдона-2024 он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024.

21-летний Карлос Алькарас выиграл свой четвёртый турнир «Большого шлема» и 15-й в карьере титул ATP.