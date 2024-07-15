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Котов обыграл Гарина в первом круге турнира в Бостаде

Котов обыграл Гарина в первом круге турнира в Бостаде
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Российский теннисист Павел Котов успешно стартовал на грунтовом турнире ATP-250 в Бостаде (Швеция). Его соперником по первому кругу стал представитель Чили Кристьян Гарин. Счёт встречи — 6:4, 6:7 (6), 6:1 в пользу россиянина.

Бостад. 1-й круг
15 июля 2024, понедельник. 17:35 МСК
Павел Котов
60
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 6 6
4 		7 8 1
         
Кристьян Гарин
106
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин

Продолжительность встречи составила 2 часа 34 минуты. За это время Котов выполнил пять подач навылет и допустил одну двойную ошибку, реализовав четыре брейк-пойнта из семи. На счету Гарина один эйс при семи двойных ошибках. Чилиец также сделал один брейк при пяти брейк-пойнтах.

В следующем круге Котов с французским теннисистом Люкой Ван Ашем.

Напомним, что завтра, 16 июля, свой первый матч ан турнире проведёт другой россиянин Роман Сафиуллин. Он встретится с Роберто Карбальесом-Баэной. Андрей Рублёв начнёт выступление со второго круга.

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