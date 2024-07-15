Котов обыграл Гарина в первом круге турнира в Бостаде

Российский теннисист Павел Котов успешно стартовал на грунтовом турнире ATP-250 в Бостаде (Швеция). Его соперником по первому кругу стал представитель Чили Кристьян Гарин. Счёт встречи — 6:4, 6:7 (6), 6:1 в пользу россиянина.
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Продолжительность встречи составила 2 часа 34 минуты. За это время Котов выполнил пять подач навылет и допустил одну двойную ошибку, реализовав четыре брейк-пойнта из семи. На счету Гарина один эйс при семи двойных ошибках. Чилиец также сделал один брейк при пяти брейк-пойнтах.
В следующем круге Котов с французским теннисистом Люкой Ван Ашем.
Напомним, что завтра, 16 июля, свой первый матч ан турнире проведёт другой россиянин Роман Сафиуллин. Он встретится с Роберто Карбальесом-Баэной. Андрей Рублёв начнёт выступление со второго круга.
- 15 июля 2024
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