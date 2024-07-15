Алькарас стал самым молодым теннисистом в истории, преодолевшим барьер в $ 30 млн призовых

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас стал самым молодым теннисистом в истории (21 год и 60 дней), который преодолел отметку в $ 30 млн призовых.

Ранее сообщалось, что Алькарас заработал $ 3,5 млн за победу в одиночном разряде Уимблдона-2024. Стоит отметить, что общие призовые испанца за этот сезон теперь составляют $ 8 млн.

14 июля 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он одолел 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в трёх сетах. Карлос Алькарас стал четырёхкратным победителем ТБШ. Он никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». До Уимблдона-2024 он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024.

Алькарас и Крейчикова на балу чемпионов Уимблдона: