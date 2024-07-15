«Удивлён уровнем Джоковича». Тренер Алькараса — о финале Уимблдона-2024

Тренер четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса Хуан-Карлос Ферреро прокомментировал победу своего подопечного на Уимблдоне-2024.

«Рост должен быть, мы должны продолжать. Думаю, что сейчас, в 21 год, нельзя остановить свой рост. Мы должны продолжать расти и двигаться вперед, иметь энтузиазм и мотивацию, чтобы участвовать в каждом турнире, в котором вы участвуете. Я был немного удивлен уровнем Джоковича. Думаю, он с самого начала чувствовал себя подавленным. Ему было трудно идти в ногу с темпом и скоростью мяча Карлоса. Это правда, что в прошлом году он был лучше. Поскольку он не был 100%, это стоило ему немного дороже», — приводит слова Ферреро Punto de Break со ссылкой на Diario AS.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в трёх сетах. Карлос Алькарас стал четырёхкратным победителем ТБШ. Он никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». До Уимблдона-2024 он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024.