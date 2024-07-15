Пресс-служба Уимблдона показала совместное фото чемпионов

Пресс-служба Уимблдона опубликовала совместную фотографию победителей в одиночном разряде — Карлоса Алькараса (Испания) и Барборы Крейчиковой (Чехия).

Фото: Пресс-служба Уимблдона

21-летний Карлос Алькарас выиграл свой четвёртый турнир «Большого шлема» и 15-й в карьере титул ATP. 28-летняя Крейчикова завоевала второй титул на ТБШ в одиночном разряде. В 2021 году она первенствовала на Открытом чемпионате Франции. Также на счету чешской теннисистки семь побед на турнирах «Большого шлема» в парном разряде (в том числе две — на Уимблдоне).

Напомним, Алькарас никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». До Уимблдона-2024 он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024.

Алькарас и Крейчикова на балу чемионов Уимблдона: