Александр Шевченко вышел во второй круг турнира в Гамбурге

56-я ракетка мира бывший российский теннисист Александр Шевченко, ныне представляющий Казахстан, обыграл немца Рудольфа Моллекера в первом круге грунтового турнира ATP-500 в Гамбурге (Германия).

Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут. Шевченко за весь матч выполнили 10 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. У Моллекера шесть эйсов, три двойные ошибки и четыре брейка при 10 брейк-пойнтах.

В следующем круге Шевченко встретится с победителем пары Лусиано Дардери — Лоренцо Сонего.

Ранее четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что одинаково сильно хочет добиться успеха на грунтовом турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия) и на Олимпиаде в Париже.