Александр Шевченко вышел во второй круг турнира в Гамбурге
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56-я ракетка мира бывший российский теннисист Александр Шевченко, ныне представляющий Казахстан, обыграл немца Рудольфа Моллекера в первом круге грунтового турнира ATP-500 в Гамбурге (Германия).
Гамбург (м). 1-й круг
15 июля 2024, понедельник. 19:10 МСК
197
Рудольф Моллекер
Р. Моллекер
Окончен
1 : 2
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56
Александр Шевченко
А. Шевченко
Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут. Шевченко за весь матч выполнили 10 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. У Моллекера шесть эйсов, три двойные ошибки и четыре брейка при 10 брейк-пойнтах.
В следующем круге Шевченко встретится с победителем пары Лусиано Дардери — Лоренцо Сонего.
Ранее четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что одинаково сильно хочет добиться успеха на грунтовом турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия) и на Олимпиаде в Париже.
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