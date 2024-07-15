«Он взял меня, когда я был никем». Алькарас — об отношениях с тренером Ферреро

Четырехкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, в каких отношениях находится со своим тренером Хуан-Карлосом Ферреро.

«Мы вместе уже много лет, он взял меня, когда я был никем. Он пришёл со Зверевым, участвовал в лучших турнирах в мире, был третьим номером в мире. Ушёл от него и взял юниора, у которого был прогноз, или так мне сказали, но который ничего не добился или был никем. Начал ездить со мной по юниорам, я многому научился, он заставил меня сильно и очень быстро расти. Мы вместе прошли через очень быстрые этапы: фьючерсы, претенденты, выход в ATP и очень быстро добились многого.

Правда в том, что он очень важный человек для меня, как уже много раз говорил, я считаю его семьей, доверяю ему на 100%, могу говорить с ним обо всем как в профессиональном, так и в личном плане, он — большая поддержка в моей жизни. Благодаря ему я очень сильно вырос как игрок и как человек», — приводит слова Алькараса Relevo.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в трёх сетах. Карлос Алькарас стал четырёхкратным победителем ТБШ. Он никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». До Уимблдона-2024 он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024.