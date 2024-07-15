«Не хочу чувствовать себя рабом тенниса». Алькарас — о жизни вне корта

Четырехкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, почему важно проводить время с собой и друзьями вне корта.

«Люди работают, чтобы позволить себе определенные вещи, а затем наслаждаются ими вместе с другими. Я здесь живу мечтой, для меня это безумие — играть в таких турнирах, выигрывать их, но я также хочу иметь время для себя. Не хочу чувствовать себя рабом тенниса и не иметь времени для себя. Эти маленькие поездки на Ибицу, две-три ночи с друзьями, чтобы насладиться собой, отдохнуть, уделить время себе, я думаю, это очень важно и необходимо для того, чтобы выступать и возвращаться на корт с заряженными батарейками», — приводит слова Алькараса Relevo.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в трёх сетах. Карлос Алькарас стал четырёхкратным победителем ТБШ. Он никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». До Уимблдона-2024 он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024.