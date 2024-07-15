Фото Рыбакиной попало на упаковку шоколада, выпущенного в честь олимпийцев из Казахстана

Олимпийский комитет Казахстана совместно с кондитерской фабрикой «Баян Сулу» выпустили упаковку в поддержку спортсменов на Олимпиаде в Париже. На неё попало изображение второй ракетки мира Елены Рыбакиной.

Фото: Пресс-служба Олимпийской сборной Казахстана

Фото: Пресс-служба Олимпийской сборной Казахстана

Елена Рыбакина завершила выступление на Уимблдоне-2024 11 июля. В матче 1/2 финала она в трёх сетах уступила чешской теннисистке Барборе Кречиковой. Встреча закончилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу представительницы Чехии.

В финальном матче турнира в Лондоне Крейчикова в трёх сетах обыграла Ясмин Паолини. По итогам Уимблдона-2024 Крейчикова вернётся в топ-10 рейтинга WTA и станет седьмой в Чемпионской гонке.

Хачанов и Рыбакина провели совместную тренировку: