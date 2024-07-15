Алькарас рассказал, собирается ли он набивать тату в честь победы на Уимблдоне-2024

Четырехкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что хочет набить тату в честь победы на Уимблдоне-2024.

«Чтобы не беспокоить родителей, я сказал им, что буду делать тату только на каждый первый выигранный «Большой шлем». Но эта победа особенная, поэтому, вполне возможно, я набью ещё одну татуировку рядом с прошлогодней», — сказал Алькарас в интервью Tennis Channel.

Напомним, в воскресенье, 14 июля, 21-летний Алькарас стал чемпионом Уимблдона-2024. В финале он обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в трёх сетах. Карлос Алькарас стал четырёхкратным победителем ТБШ. Он никогда не проигрывал в финалах на «Шлемах». До Уимблдона-2024 он побеждал на US Open – 2022, Уимблдоне-2023 и «Ролан Гаррос» – 2024.