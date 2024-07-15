Чемпионка Палермо Циньвэнь рассказала, что не планировала играть на турнире в этом году

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка, действующая чемпионка турнира в Палермо Чжэн Циньвэнь рассказала, почему вернулась на турнир.

«Палермо — особенный турнир, не только потому, что я выиграла его в прошлом году, но и потому, что здесь особая энергетика. Солнце, море — не на каждом турнире такое увидишь. В этом году Палермо не было в моём расписании, но после поражения на Уимблдоне в первом круге я задумалась о возвращении. Подумала, почему бы и нет, поеду в Палермо, чтобы потренироваться на глине и заново открыть для себя свою лучшую игру», — приводит слова Циньвэнь пресс-служба турнира в Палермо.

В этом году в первом круге турнира в Палермо Циньвэнь сыграет с 96-й ракеткой мира итальянской теннисисткой Сарой Эррани.

Напомним, Циньвэнь в прошлогоднем финале турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия) обыграла итальянскую теннисистку Ясмин Паолини со счётом 6:4, 1:6, 6:1. В этом году турнир с призовым фондом € 232 244 проходит с 15 по 21 июля.