Джокович: ни на секунду не думал, что это был мой последний Уимблдон

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что собирается принять участие в следующем розыгрыше Уимблдона.
«Что касается возвращения на Уимблдон, то я определённо хотел бы этого. Ни на секунду не думал, что это был мой последний Уимблдон. Очень хочу сыграть ещё раз, у меня нет никаких ограничений в голове. Буду играть до тех пор, пока буду чувствовать, что могу делать это на таком высоком уровне», — сказал Джокович на пресс-конференции.
Вчера, 14 июля, Джокович встретился в финале с Карлосом Алькарасом. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 7:6 в пользу представителя Испании.
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Несмотря на поражение, 37-летний Джокович останется второй ракеткой мира, 21-летний Алькарас сохранит третью строчку мирового рейтинга АТР.
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