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Джокович: ни на секунду не думал, что это был мой последний Уимблдон

Джокович: ни на секунду не думал, что это был мой последний Уимблдон
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что собирается принять участие в следующем розыгрыше Уимблдона.

«Что касается возвращения на Уимблдон, то я определённо хотел бы этого. Ни на секунду не думал, что это был мой последний Уимблдон. Очень хочу сыграть ещё раз, у меня нет никаких ограничений в голове. Буду играть до тех пор, пока буду чувствовать, что могу делать это на таком высоком уровне», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Вчера, 14 июля, Джокович встретился в финале с Карлосом Алькарасом. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 7:6 в пользу представителя Испании.

Уимблдон (м). Финал
14 июля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7
2 		2 6 4
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Несмотря на поражение, 37-летний Джокович останется второй ракеткой мира, 21-летний Алькарас сохранит третью строчку мирового рейтинга АТР.

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