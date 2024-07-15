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Джокович рассказал, что ему нужно сделать, чтобы выйти в финал ОИ-2024

Джокович рассказал, что ему нужно сделать, чтобы выйти в финал ОИ-2024
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался по поводу своего участия на Олимпийских играх — 2024 в Париже.

«Надеюсь, у меня будет возможность побороться за медаль для своей страны. Это будет совершенно другое покрытие, возвращение на место, где я получил травму несколько недель назад. Посмотрим, как я буду чувствовать себя физически и психологически. Надеюсь, я смогу показать свой лучший теннис, потому что мне понадобится всё, что у меня есть, и даже больше, чтобы выйти в финал Олимпийских игр», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Вчера, 14 июля, Джокович встретился в финале Уимблдона с Карлосом Алькарасом. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, 7:6 в пользу представителя Испании.

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