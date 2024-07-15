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«Италии повезло». Циньвэнь — о прогрессе Паолини с прошлогоднего финала в Палермо

«Италии повезло». Циньвэнь — о прогрессе Паолини с прошлогоднего финала в Палермо
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Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь высказалась о своей прошлогодней сопернице по финалу на грунтовом турнире категории WTA-250 в Палермо (Италия), пятой ракетке мира итальянской теннисистке Ясмин Паолини.

«Я думаю, Ясмин добилась наибольшего прогресса. Она очень изменилась, особенно психологически. Паолини удалось выйти в финал на «Ролан Гаррос», потому что она также достигла того ментального состояния, которое стало решающим фактором. Италии повезло, что у неё есть такой игрок», — приводит слова Циньвэнь пресс-служба турнира в Палермо.

В первом круге Циньвэнь сыграет с 96-й ракеткой мира итальянской теннисисткой Сарой Эррани. Турнир в Палермо с призовым фондом € 232 244 проходит с 15 по 21 июля. Действующей чемпионкой турнира является китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянскую теннисистку Ясмин Паолини со счётом 6:4, 1:6, 6:1.

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