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Рууд — об игре в паре с Надалем: когда Рафа просит, легко согласиться

Девятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, что ему было легко принять решение выступить в парном разряде с испанцем Рафаэлем Надалем на турнире в Бостаде (Швеция).

«Обычно я не играю в парном разряде, но, когда Рафа просит, легко согласиться», — приводит слова Рууда Tennis World USA.

Сегодня, 15 июля, Надаль и Рууд в первом круге обыграли Гидо Андреосси из Аргентины и мексиканца Мигеля Рейес-Варелу со счётом 6:1, 6:4.

В 1/8 финала турнира в Швеции Надаль и Рууд встретятся с победителем матча между российско-французским дуэтом Роман Сафиуллин/Тео Аррибаже и аргентино-британской парой Мариано Навоне/Кэмерон Норри.

Ранее Надаль и Рууд в социальных сетях поделились фотографией после победы в первом круге парного турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция).