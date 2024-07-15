Алькарас рассказал, чего он хочет добиться к концу карьеры

Четырехкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о том, чего он хочет добиться к концу карьеры.

«Очевидно, я видел и слышал все статистические данные о том, что я самый молодой, кто побеждал на «Ролан Гаррос»и Уимблдоне в один и тот же год. Честно говоря, я стараюсь не думать об этом слишком много. Конечно, это отличное начало моей карьеры, но я должен идти дальше. Я должен продолжать строить свой путь.

В конце карьеры я хочу сидеть за одним столом с большими парнями. Это моя главная цель. Это моя мечта на данный момент. Неважно, что в 21 год я уже выиграл четыре «Больших шлема». Если я не буду продолжать, то все эти турниры потеряют значнеие. Я очень хочу продолжать побеждать», — приводит слова Алькараса Tennis Majors.