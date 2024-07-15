«Тогда я сдался». Алькарас рассказал, какой матч с Медведевым повлиял на него больше всего

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о том, чему его научила встреча с Даниилом Медведевым в полуфинале US Open-2023.

Тогда россиянин одержал победу — 7:6, 6:1, 3:6, 6:3.

«Я многому научился в матче с Даниилом Медведевым на US Open в 2023 году. Я должен был стать лучше. Я должен был повзрослеть и быть более зрелым в таких ситуациях.

Я тогда сдался, прекрасно помню. Во втором сете я почувствовал, что сдаюсь, после того, как проиграл первый. Это то, что неприемлемо на турнирах «Большого шлема". Я знал, что такое не должно повториться. Это очень помогло мне в будущем. Я стал лучше в ментальном плане, стал достаточно сильным для того, чтобы сохранять самообладание в критические моменты. Я думаю, что сейчас я там, где я есть, благодаря таким ситуациям, с которыми столкнулся», — приводит слова Алькараса Tennis World USA.